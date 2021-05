Basket, la VL Pesaro e Repesa si separano ufficialmente

PESARO- Ora la notizia è ufficiale. Dopo le voci che si sono sparse nella giornata di ieri, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha comunicato tramite una nota sulla propria pagina Facebook la separazione da coach Repesa. Una frase, che recita come “il Sig. Jasmin Repesa ha esercitato il diritto di uscita dal contratto sottoscritto il 22 giugno 2020″, e che fa intendere in maniera esplicita come la volontà di non proseguire sia tutta dalla parte dell’allenatore croato.

Repesa con la VL nella passata stagione aveva firmato un contratto triennale ma con appunto la possibilità di uscire dal contratto entro una data prestabilita. Una possibilità alla quale l’allenatore non ha rinunciato per accasarsi in altri lidi. Quello ormai imminente è il ritorno alla Fortitudo Bologna, visto che i bianco-blù proprio ieri hanno salutato coach Luca Dalmonte e salvo clamorose sorprese sarà questione di ore per l’annuncio di Repesa.

Ora in casa Carpegna Prosciutto è nuovamente l’ora di riprogrammare da capo e resecare ciò che è stato fatto di buono in questa stagione. Alcuni giocatori potrebbero rimanere visto che sono diversi gli atleti che hanno un’opzione al loro contratto valida anche per la prossima stagione ma che, come si è visto con Repesa, le cose possono cambiare nel giro di pochissimo tempo.