Basket, la VL Pesaro chiude l’anno a Reggio Emilia

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro va a Reggio Emilia per cercare di chiudere al meglio il 2022. Possibile rientro per Tambone

Ultima partita del 2022 per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che questa sera 30 dicembre, alle 20:30, scenderà in campo sul parquet di Reggio Emilia. La formazione emiliana è al momento fanalino di coda del campionato con soli 4 punti ed è per questo che la sfida rappresenta una grande importanza e non è da sottovalutare.

Da una parte una Reggio Emilia che necessita di punti e che da un paio di settimane ha cambiato allenatore ma senza trovare la quadra. Dall’altra una VL che vuole subito dimenticare la sconfitta al supplementare contro la Virtus Bologna e chiudere al meglio un anno che ha visto la squadra pesarese ritornare in alto prima con ì playoff conquistati nella passata stagione e poi con questo buon avvio di campionato sotto la guida di Repesa.

A presentare la partita, in casa VL, è stato l’assistente allenatore Luca Pentucci. «Ci attende un match in cui dovremo ripartire dalle tante cose positive messe in mostra contro la Virtus Bologna, anche se purtroppo dovremo fare i conti con l’infortunio riportato da Valerio Mazzola che per noi è un uomo molto importante – ha dichiarato Pentucci – Reggio Emilia vanta un roster che non vale l’ultima posizione in classifica, si tratta di una squadra che dall’arrivo di coach Sakota ha cambiato ritmo ed è in crescita. Giocheranno questa partita come se fosse una finale, sarà necessario mettere in campo tanta energia. Palle vaganti e rimbalzi saranno decisivi».

Su Reggio poi aggiunge. «Nel loro roster è presente un ottimo settore esterni a partire dalla leadership di Cinciarini, senza dimenticare giocatori di grande talento come Olisevicius, Strautins e Vitali. I loro lunghi sono molto dinamici, in grado di aprire il campo e di tirare dalla lunga distanza oltre a farsi sentire a rimbalzo e nel tagliafuori».