Basket, la VL Pesaro attende Reggio Emilia. Obiettivo dare continuità

Dopo l’importante trionfo contro la Virtus Bologna della scorsa settimana la Carpegna Prosciutto cerca un bis che in stagione non è ancora mai arrivato

PESARO – É stata una settimana positiva quella che sta giungendo al termine per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. La vittoria contro la Virtus Bologna ha riportato entusiasmo e ridato la voglia di credere nella salvezza ma la sensazione che si è respirata in città in questi giorni é stata sempre e solo una. Ovvero quella di ripetersi subito battendo Reggio Emilia domenica 24 marzo, altrimenti quanto di buono fatto contro Bologna svanirebbe subito nel dimenticatoio. Ai fini della classifica infatti, complici le vittorie di Brindisi e Treviso in contemporanea la scorsa settimana, non è cambiato nulla, con la VL ancora al penultimo posto (e al momento retrocessa) a +2 dai pugliesi e a -2 dai veneti.

Quella di domani contro Reggio pertanto è una partita ancora più fondamentale. La formazione emiliana arriva alla sfida contro Pesaro dopo una bella vittoria di oltre 30 punti contro Varese, anche se la squadra reggiana in questa stagione ha faticato molto in trasferta dove non vince da dicembre.

Intervenuto nella consueta conferenza stampa a presentare la partita, coach Meo Sacchetti ha parlato di come è andata la settimana di lavoro e di cosa si aspetta dalla sfida di domani. «In questi giorni ci siamo allenati con intensità e ovviamente sarà importante avere lo stesso atteggiamento visto in campo contro la Virtus Bologna domenica scorsa – ha subito ribadito Meo – questo è ciò che ci serve per uscire dalla difficile situazione di classifica nella quale ci troviamo. Dovremo mettere in campo tanta aggressività, facendo attenzione a Galloway ma non solo».

Capitolo Reggio Emilia. «Quello della UNAHOTELS è un roster molto valido e sarà necessario buttarsi su tutti i palloni, lottando con la testa e con l’aiuto dei compagni di squadra. Questa partita sarà uno spartiacque, sotto il punto di vista dell’atteggiamento, permettendoci di capire cosa abbiamo raggiunto e chi siamo».