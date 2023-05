Basket, la VL trionfa ed è ai playoff. Tortona battuta

PESARO – Doveva succedere l’incredibile ed è stato praticamente. La Carpegna Prosciutto batte Tortona e esplode di gioia qualche minuto più tardi quando alla Vitrifrigo Arena di Pesaro arriva la notizia della sconfitta della Germani Brescia sul campo di Scafati. Un risultato che regala i playoff agli uomini di Jasmin Repesa, che arrivati a pari merito proprio con i lombardi riescono ad entrare alla post-season come ottavi in virtù degli scontri diretti favorevoli in campionato.

Primo quarto di gioco in cui la VL parte un po’ a ritmo lento per poi chiudere molto bene la prima frazione di gioco. Tortona va avanti sul+6 (8-14) ma da quel momento inizia un parziale della Carpegna Prosciutto che si conclude con il canestro a fil di sirena di Leonardo Toté che firma il 12-0 che permette ai pesaresi di chiudere avanti 20 a 14 i primi dieci minuti di partita.

Secondo quarto che vede una delle migliori VL degli ultimi tre mesi e un Carlos Delfino in versione “vintage” autore di 15 punti nella sola seconda frazione che incorona il parziale di 30 a 21 in favore della squadra di Jasmin Repesa. Tortona fa fatica e trova soluzioni solo con l’ex di giornata (uno dei tanti) Christon e con Radosevic.

Terzo quarto in cui Tortona inizia forte e ricuce parte dello strappo accumulato nei primi due. Il solito Christon lancia la rimonta Bertram che a due minuti e poco più dalla fine del periodo è nuovamente a -5 sul 60-55. La VL fatica a ritrovare il ritmo offensivo avuto nel secondo quarto e a 10′ dalla fine tiene si la testa avanti ma il vantaggio è di soli 4 punti con il punteggio di 63 a 59 in favore dei biancorossi.

Carpegna Prosciutto che parte forte nel quarto periodo e torna a +8 sul 70 a 62 lanciata da Tambone e Toté nei primi due minuti di periodo. Tortona però resta sempre a contatto e con Daum impatta per la prima volta dopo tanto tempo sul 76-76 a meno di due minuti dalla fine. Charalampopoulos trova canestro più fallo e ridà il +3 a Pesaro a poco meno di 40 secondi dalla fine. Daum trova un appoggio da sotto canestro dopo rimbalzo in attacco su tripla sbagliata da Filloy e Tortona è a -1 a 19 secondi dalla fine. Una serie di tiri liberi in fila per la VL danno il +4 sul punteggio di 82 a 78 a 10 secondi dalla fine. Tortona ci prova in più occasioni ma non trova il canestro. Finisce così. È vittoria VL. Sono nuovamente playoff per la Carpegna Prosciutto per il secondo anno consecutivo.

I playoff ora vedranno le seguenti sfide. Milano, classifica come prima, giocherà contro Pesaro. Virtus Bologna contro Brindisi. Tortona sfiderà Trento. E la sfida tra 4° contro 5° vedrà Venezia sfidare Sassari.