Basket, la VL batte Milano 88-83 e tiene aperta la serie playoff

PESARO – Primo quarto di gioco in cui per la prima volta in tre partite la Carpegna Prosciutto Basket riesce a restare a contatto di Milano per l’intera durata della frazione. È 22-24 in favore dei lombardi il punteggio dopo dieci minuti di gioco. Per la VL buon impatto da parte di Toté uscito dalla panchina. Milano trova il fondo dalla retina con ben sette giocatori nel solo primo quarto.

Milano trova il primo allungo della partita andando anche a +10 sul 38 a 28 con grandi giocate di Napier. Tambone firma un 4-0 che fa restare a contatto la VL e costringe Messina al time-out a due minuti dalla fine del secondo quarto. Milano si dimostra sempre squadra solida resta aggrappata alla partita. All’intervallo è 36 a 42 in favore di Milano.

Nel terzo quarto si alzaNO il ritmo e il rumore della Vitrifrigo Arena e la VL dà battaglia vera a Milano. Tambone e Delfino trascinano la Carpegna Prosciutto al 55-55 a 3 minuti e mezzo dalla fine del quarto. Milano segna praticamente solo dalla lunetta con un arbitraggio molto discusso dal pubblico di casa. Napier riporta avanti Milano ma vari canestri in fila di Toté fanno rimanere la VL a -3 sul 61-64 a trenta secondi dall’ultima pausa. Due tiri liberi di Hines chiudono il quarto sul 66 a 61.

VL che parte forte nel quarto periodo e con un 7-0 mette la testa avanti sul 68 a 66 dopo un minuto e mezzo di gioco nel periodo, costringendo Messina al time-out. Milano rimette la testa avanti sul 68-71 ma la Carpegna Prosciutto risorpassa sul 75 a 72. Rahkman entra in partita e fa l’allungo a +6 per la VL con una decina di punti consecutivi a cui Milano risponde con le giocate del solito fuoriclasse Napier. A 50 secondi dalla fine VL a +4 (84-80). Moretti penetra ma cade a terra senza il fischio arbitrale ma dall’altra parte Shields perde palla e i secondi sul cronometro sono 30. La VL infila un paio di liberi e chiude la partita. Il finale è 88 a 83. Ci sarà una gara 4. Vitrifrigo Arena in estasi.