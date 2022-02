Basket, VL Pesaro a Milano. Missione impossibile?

PESARO- La vittoria contro Cremona di domenica scorsa ha risollevato il morale in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ma il calendario adottato in questa stagione dalla Lega Basket ripropone subito ai biancorossi la sfida contro l’Olimpia Milano. Si esatto, quella Milano che poco più di un mese fa proprio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venne battuta dalla squadra di coach Banchi dopo una gara di grande intensità da parte della VL, una intensità probabilmente pagata poi cara nelle settimane successive con i pesaresi che poi hanno perso tre partite consecutive prima della vittoria di domenica.

Alla vigilia della trasferta in Lombardia ha parlato in conferenza stampa l’allenatore della VL Luca Banchi. «Trovare sulla nostra strada Milano a poche settimane dall’impresa compiuta all’andata dovrà essere da stimolo per ripetere una prestazione di altissimo livello per provare a tenere la scia di una squadra che, come dimostra anche la recente striscia di successi, rappresenta una delle realtà più competitive del palcoscenico cestistico continentale – ha affermato il coach della Carpegna Prosciutto – noi affrontiamo questo impegno armati di coraggio e determinazione, stimolati dalla possibilità di tornare a sfidare una squadra che fa dell’organizzazione di gioco, della prestanza fisica e della consistenza mentale le sue armi. Proveremo ancora una volta a supplire alle ridotte rotazioni chiedendo ad ognuno uno sforzo che ci consenta di minimizzare i gaps esistenti tra le due squadre».