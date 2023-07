Basket, la VL Pesaro completa il roster con Gavin Schilling

Mancava solo il pivot ed ora è arrivata la tanto attesa ufficialità. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha infatti comunicato con soddisfazione il raggiungimento dell’accordo con Gavin Schilling, centro di nazionalità tedesca-statunitense uscito nel 2018 dal prestigiosissimo college di Michigan State.

Gavin Schilling è un giocatore dalle importanti qualità fisico-atletiche con predisposizione a difendere e ad andare forte a rimbalzo. La sua carriera professionistica inizia con la maglia di Ulm con la quale resta fino al 2020 prendendo parte per due stagioni anche all’EuroCup. Nel 2020/2021 resta in Germania al Braunschweig dove in 23 minuti a partita viaggia a una media di 11 punti e 7.5 rimbalzi.

Nell’estate 2021, grazie alla precedente brillante stagione, lo attende una nuova esperienza in terra tedesca, stavolta al Bayern Monaco dove con la squadra bavarese raggiunge la finale dei playoff scudetto e i quarti di finale in Eurolega. Nel 2022/2023 approda in Francia per difendere i colori del Limoges ma la sua stagione si conclude in Turchia, al Konyaspor.

Coach Maurizio Buscaglia ha commentato così l’arrivo di Gavin Schilling nel roster: «Un grande benvenuto a Gavin che con le sue caratteristiche di centro dinamico, la sua capacità verticale, la sua fisicità, la forte motivazione nel voler essere con noi ci darà una grande mano».