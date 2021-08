Basket, VL Pesaro ancora in cerca del centro titolare

In attesa dell'arrivo di Davide Moretti come vice play, quello del centro titolare resta l'unico slot mancante in casa VL

PESARO – L’ultimo e decisivo tassello. Continua da parte della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro la ricerca di un centro titolare che possa essere l’anello conclusivo della squadra di coach Aza Petrovic.

Dopo la pista Hopkins sfumata dopo l’approdo del giocatore a Reggio Emilia, nelle ultime ore è spuntato per la VL il nome di Malcolm Thomas. Classe 1988, Thomas vanta trascorsi in Nba con San Antonio, Golden State, Chicago, Utah e Philadelphia. In Europa Thomas ha giocato in Eurolega con squadre importanti come Maccabi, Khimki, Fenerbahce e Bayern Monaco. Nell’ultima stagione Thomas ha giocato a Malaga dove in quasi 19 minuti di impiego a partita ha realizzato 6,6 punti e 5,1 rimbalzi di media.

Sul fronte playmaker invece, dopo la cessione di Calbini a Senigallia, la Carpegna Prosciutto è in attesa di poter ufficializzare l’arrivo in prestito dall’Olimpia Milano di Davide Moretti. Moretti, a quel punto, sarà il vice play alle spalle di Pacheco.