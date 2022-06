Basket, è fumata nera tra la VL Pesaro e Luca Banchi

L'incontro avvenuto in settimana non è servito per trovare un accordo per la prossima stagione. Ora si cerca un nuovo allenatore

Come un fulmine a ciel sereno, in un tranquillo sabato pomeriggio, è arrivata l’ufficialità. Luca Banchi non sarà l’allenatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nella prossima stagione. L’incontro avvenuto in settimana, se come detto da Costa e lo stesso Banchi nei giorni scorsi, era servito per parlare di ciò che era stato in questa stagione, è chiaro che si parlato di futuro e che quel futuro sia stato deciso chiaramente.

Attraverso un comunicato sui propri profili social la VL ha infatti descritto come, al termine dell’esaltante stagione culminata con il raggiungimento dei playoff, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Coach Luca Banchi si sono confrontati per verificare le possibilità di proseguire il rapporto di collaborazione e che al cospetto di una reciproca, approfondita e seria disponibilità, l’allenatore, nonostante la sua riconoscenza per lo straordinario affetto con cui è stato accolto, ha preferito declinare l’offerta per concentrarsi su altri progetti professionali.

Ora, saltata la prima opzione, che era quella di una conferma di Banchi, la VL si concentrerà per trovare una nuova soluzione tecnica a cui affidare la panchina biancorossa.