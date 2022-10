Basket, VL Pesaro. L’inizio è dei migliori ma piedi per terra

Entusiasmo delle grandi occasioni in casa biancorossa dopo la grande prova di 4 giorni fa a Trieste. Domenica test importante vs Venezia

In casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro c’è grande soddisfazione per come è partita la stagione (vittoria e ottima prestazione a Trieste) ma soprattutto per come sia stata allestita la squadra nel corso dell’estate sotto la guida attenta di coach Jasmin Repesa. Una soddisfazione ed un ottimismo che il presidente della VL Ario Costa ha sin dai primi momenti dimostrato e fatto intendere anche nelle interviste iniziali e che ha voluto ribadire dopo il debutto della squadra in campionato.

«Continuo a pensare che abbiamo allestito una squadra competitiva e completa – ha detto Costa– con dieci giocatori che possono tenere il campo senza contraccolpi, un gruppo di buonissimi italiani e un grande allenatore. Quest’anno possiamo far bene, anche se il campionato ci ha già detto che squadre non di prima fascia possono dare fastidio a tutti».

Sabato intanto esordio casalingo contro Venezia. «Avremo subito una partita davanti al nostro pubblico contro una squadra forte e che da anni è tra le prime del nostro campionato – sottolinea Costa – noi a Trieste eravamo con due giocatori in meno (Delfino e Charalampopoulos) e speriamo di poterli recuperare per la partita di sabato sera».