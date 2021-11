Basket VL Pesaro, per Jones dubbio Napoli. Pacheco saluta e va in Polonia

Per il pivot americano escluse lesioni e si cercherà un recupero lampo per la sfida contro Napoli. Pacheco va in Polonia

Meno grave del previsto in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro l’infortunio rimediato da Tyrique Jones sabato sera contro la Virtus Bologna. Il pivot americano della squadra biancorossa, che si è fatto male a metà terzo quarto nel tentativo di effettuare una schiacciata in tap-in, era uscito dolorante dal terreno di gioco senza più rimettere piede in campo nel finale di partita. Gli esami strumentali effettuati costantemente in questi giorni dalla società pesarese hanno evidenziato postumi di forte contusione ossea ma hanno fortunatamente escluso delle lesioni capsulo-legamentose.

Jones al momento sta quindi proseguendo la sua riabilitazione e ad ogni allenamento sta aumentando i carichi di lavoro. La probabilità di una sua presenza sabato sera, quando la VL affronterà in casa alla Vitrifrigo Arena una diretta concorrente alla salvezza come Napoli, è al momento in forte dubbio anche se mancano ancora 72 ore prima della palla a due.

Intanto una notizia di mercato in casa Carpegna Prosciutto: visto che dopo non essere mai sceso in campo in Serie A, il playmaker brasiliano Caio Pacheco ha salutato la VL e ha firmato fino al termine della stagione con l’MKS Dabrowa Gornicza, squadra che milita nel massimo campionato polacco.