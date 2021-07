Basket, VL Pesaro interessata a Luz e Wojciechowski

PESARO- Sono ore importanti quelle che ci si appresta a vivere in casa Carpegna Prosciutto. In attesa dell’ufficializzazione di Aza Petrovic come allenatore della stagione 2021/22 (dovrebbe arrivare entro i prossimi giorni), continua ad essere insistenti le voci di una VL interessata a diversi giocatori.

Dopo il nome di Leonardo Demetrio (molto vicino alla firma con Pesaro) in questi giorni sono usciti tre nuovi nomi di giocatori che potrebbero sbarcare in casa Carpegna Prosciutto. Per il ruolo di playmaker il nome caldo in casa VL è quello di Rafael “Rafa” Luz. 188 cm, Luz fa parte della nazionale brasiliana ed è già stato allenato da Petrovic che di lui si fida per affidargli la guida della squadra. Reduce da due stagioni nel campionato lituano Luz viene considerato come un ottimo giocatore di squadra e forte in situazioni di velocità e contropiede.

Sotto canestro invece è forte in queste ore il nome di Jakub Wojciechowski. Il pivot polacco in uscita da Milano è in possesso della cittadinanza italiana, un fattore importante per il suo eventuale approdo alla VL. In Italia dal 2008, Wojciechowski conosce molto bene il campionato italiano e potrebbe dare un approdo importante alla causa pesarese.