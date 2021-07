Basket, la VL Pesaro interessata a Leonardo Demetrio

Con l’ufficialità dell’arrivo di Aza Petrovic sulla panchina della Carpegna Prosciutto che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, la società biancorossa punta fortemente ad un giocatore che il futuro coach conosce molto bene avendolo allenato con la nazione brasiliana.

Si tratta di Leonardo Demetrio, classe ’94, 2,08, è conosciuto come un ottimo giocatore di squadra ed ha esperienza europea vista la sua militanza in diverse squadre spagnole (Fuenlabrada, Forca Lleida, Breogan e Bilbao). Nelle ultime due stagioni ha giocato in Brasile, nel Flamengo, con il quale quest’anno ha vinto il titolo facendo registrare 8 punti e 4,5 rimbalzi di media tra campionato e Bcl Americas (ex Fiba Americas League), la massima competizione americana per club a cui prendono parte 12 squadre che si qualificano tramite i rispettivi campionati nazionali.

Il primo colpo della VL dopo le conferme di Delfino, Tambone, Zanotti e Drell dovrebbe salvo clamorosi colpi di scena arrivare proprio dalla terra brasiliana, anche se Demetrio è in possesso del passaporto italiano.