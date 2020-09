Basket, la VL inaugura la Supercoppa battendo Brindisi

Una grande Carpegna Prosciutto Basket Pesaro inaugura la stagione con una bella vittoria in Supercoppa contro Brindisi. Il migliore in campo per i pesaresi è sicuramente il veterano Carlos Delfino. L’argentino è autore di una prova sontuosa all’esordio in maglia VL dove mette a referto 19 punti e 8 rimbalzi.

Per la squadra di coach Repesa, a fare la differenza, è sicuramente il parziale di 13-0 nel quarto quarto ed un secondo tempo per lunghi tratti perfetto dopo i primi due quarti in pieno equilibrio.

Il prossimo appuntamento per la Carpegna Prosciutto sarà sabato sempre alle ore 17, quando all’interno della “bolla” di Olbia giocherà contro Sassari.