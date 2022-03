Basket, la VL Pesaro attesa da una grande prova. Oggi si gioca a Varese

Una prova del nove attende la nuova Carpegna Prosciutto Basket Pesaro dopo il cambio di assetto e l’ingresso di Mareks Mejeris all’interno della squadra. Oggi pomeriggio, 20 marzo, con palla a due in programma alle ore 17, la squadra pesarese sarà di scena a Varese contro una Openjobmetis in grande forma dopo un girone un girone di ritorno impressionante da parte della formazione lombarda.

Il coach della VL Luca Banchi ha riconosciuto l’importanza della partita e ha speso grandi parole per la sua avversaria. «Ci attende un match contro un’avversaria che nelle ultime settimane è riuscita a ribaltare completamente l’inerzia del proprio cammino grazie ad alcune modifiche nella guida tecnica e nel roster – ha detto Banchi – dall’arrivo di coach Rojiakkers Varese si è contraddistinta per la qualità della sua pallacanestro aggressiva, veloce, spettacolare ed efficace che le ha permesso di centrare ben sette vittorie negli ultimi otto incontri disputati. Ovvio attendersi che cercheranno di interpretare la gara su ritmi a loro congeniali galvanizzati dall’ottimo stato di forma e dalla spinta di un palasport sempre molto caloroso, stimolo ulteriore per noi ad approcciare con personalità una gara così densa di insidie».

In casa Varese però bisognerà vedere come la squadra lombarda reagirà all’assenza di Keene, miglior realizzatore della squadra, finito ai box per una distorsione alla caviglia che lo terrà fuori dai 10 ai 15 giorni e che non sarà in campo quest’oggi.