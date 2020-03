Basket, VL Pesaro ferma. Si tornerà a giocare?

In momenti difficili come questi è praticamente impossibile fare delle supposizioni e sapere se e quando la stagione potrà riprendere regolarmente. In casa Carpegna Prosciutto la situazione è praticamente in stallo. Dopo la notizia della scorsa settimana dove due tesserati della società sono risultati positivi al tampone, l’unica notizia positiva è che non sono arrivate altre comunicazioni da parte della società biancorossa.

Con i giocatori e lo staff costretto ad una quarantena, sono solamente due i giocatori della VL rimasti a Pesaro, ovvero Simone Zanotti e Paul Eboua. Invece, il capitano biancorosso Federico Mussini è in questo momento a Muggia dalla sua ragazza, in Friuli e ha parlato di quella che è la situazione attuale. «Qui dove sto ora non ci sono tanti contagi ma in giro non c’è praticamente nessuno ed io esco solo per portare fuori il cane – racconta Mussini – con i miei compagni di squadra ci sentiamo tutti i giorni e proviamo a capire che cosa succederà per quanto riguarda il campionato. La cosa positiva è che stiamo tutti bene. In questo momento dobbiamo essere tutti molto responsabili e noi giocatori dobbiamo dare per primi il buon esempio».

Intanto in questi giorni, il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) Gianni Petrucci è intervenuto in merito alla questione della ripresa del campionato. «L’intenzione nostra – ha detto Petrucci – è quella di riprendere i campionati per dimostrare che la vita può continuare. Dovremo attendere gli esiti di quello che ci diranno gli scienziati e il governo italiano, però, la nostra volontà è quella di concludere la stagione e si stanno studiando diversi sistemi».