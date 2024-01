Basket, la VL regge due quarti poi Milano ne ha di più

PESARO – Primo quarto di gioco in cui Milano parte meglio con le giocate di Melli che aprono forte la partita. La VL, dopo un attimo di sbandamento, reagisce e trova ritmo in attacco. Tambone dalla panchina suona la carica con 5 punti in fila che rimettono i biancorossi a poche distanze di lunghezza. Alla prima pausa Olimpia avanti 19-21 con Pesaro che si è giocata praticamente alla pari il quarto.

Nel secondo periodo è sempre una rincorsa per la Carpegna Prosciutto nei confronti di Milano. La formazione di Messina prova a scappare via ma la VL con i denti cerca sempre di rimanere attaccata alla partita. Bluiett ci mette una grinta diversa rispetto alle ultime uscite (8 punti alla pausa lunga) anche se il punteggio nel complesso in attacco cala per Pesaro. Milano va all’intervallo sul +8 (32-40) con Melli protagonista con 8 punti.

Olimpia che parte forte a inizio terzo quarto obbligando Sacchetti al time out dopo poco più di tre minuti di gioco. Milano che va a +13 (35-48) con la tripla di Flaccadori. Pesaro non riesce più a produrre in attacco mentre Milano spinge sull’acceleratore approfittando del momento. Olimpia a +18 (35-53) e Sacchetti costretto ad un nuovo time out dopo nemmeno due minuti da quello precedente. Quando la VL torna a carburare in attacco per Milano entra in partite Shavon Shields. La guardia dei lombardi, che ancora non è al top fisicamente, gioca un paio di azioni da vero fuoriclasse. Olimpia a +18 all’ultima pausa sul 48-66.

Ultimo quarto che ha poco da dire ai fini del risultato finale. Per la VL però Maretto, oggi alla sua seconda da titolare, dimostra carattere e grinta per un ragazzo della sua età (compirà 20 anni ad aprile) e strappa gli applausi di tutto il pubblico di casa. Milano passa a Pesaro 85 a 65 e infligge alla VL la sua quinta sconfitta consecutiva. Ora Pesaro avrà una settimana per preparare la delicata sfida contro Brindisi sperando nel recupero di Bamforth, oggi ancora ai box, e che il neo acquisto McDuffie (arriverà lunedì) possa subito dare il suo contributo sul parquet.