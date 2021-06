PESARO – Iniziano le giornate calde per quanto riguarda il mercato anche in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Il tassello principale, in una squadra di pallacanestro, resta quello del playmaker ed in casa VL si sta cercando di capire chi sarà il regista della prossima stagione.

Lunedì scadrà l’opzione di rinnovo sul contratto di Justin Robinson e la decisione sul fatto di continuare o meno il rapporto intrapreso la scorsa estate spetta proprio alla società biancorossa. Robinson durante questa annata ha dimostrato di aver doti e qualità importanti, alternando partite di ottimo livello ad alcune invece sottotono.

Nella stagione 20/21 della VL, Robinson è stato in molte occasioni l’arma d’attacco della Carpegna Prosciutto mentre nelle partite in cui è andato in difficolta anche a causa dell’aggressività delle difese avversarie la formazione di Repesa ha spesso sofferto. Un’opzione valida potrebbe essere quella di confermare il folletto di Kingston mettendogli alle spalle un’alternativa che abbia maggiore fisicità nei momenti in cui Justin siederà in panchina a rifiatare.