Basket, per la VL Pesaro domani scontro salvezza con Brindisi

Non sarà una partita per deboli di cuore quella che domani (palla a due alle ore 18) andrà in scena alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Nonostante siamo “solo” a fine gennaio la posta in palio della sfida tra Pesaro e Brindisi é già infatti molto alta. La Carpegna Prosciutto entra nella sfida con il penultimo posto (assieme a Treviso ma davanti in virtù dello scontro dell’andata) con 10 punti in classifica. Peggio delle due squadre lo fa solo Brindisi ultima con appena 6 punti. Paradossalmente la partita vale ancora di più per i pugliesi. La Happy Casa infatti in caso di vittoria riaprirebbe il suo discorso salvezza. Una sconfitta renderebbe molto complicata la corsa alla permanenza in Serie A.

All’andata Pesaro espugnò il PalaPentassuglia 68-81 e una vittoria permetterebbe agli uomini di Sacchetti di portarsi a +6 e con il 2-0 a favore nello scontro diretto. La Carpegna Prosciutto domani avrà per la prima volta a disposizione il neo acquisto McDuffie. L’ala americana ex Napoli è arrivata in città lunedì e dopo una intera settimana di allenamenti con i compagni é pronta a scendere in campo e dare il suo contributo. Una notizia positiva in casa VL arriva anche dall’infermeria. Scott Bamforth, assente dal 29 dicembre, domani sarà della partita. Lo staff ha preferito non rischiarlo domenica scorsa contro Milano sapendo l’importanza di averlo al meglio proprio contro Brindisi.

Anche coach Meo Sacchetti in conferenza stampa ha parlato di questi due aspetti. «Arriviamo a questa sfida con due giocatori ‘nuovi’, Bamforth sta meglio e ha svolto degli allenamenti intensi, inoltre il neo arrivato McDuffie ci ha dato una bella mano – ha detto l’allenato della VL – tutti noi siamo consapevoli dell’importanza di questa partita, ora è il momento di essere più pungenti. Voglio vedere grinta e determinazione, a iniziare dai rimbalzi. Brindisi ha conquistato delle vittorie importanti contro la Virtus e Brescia. Domenica daremo tutto per regalare una bella soddisfazione ai nostri tifosi che ci sostengono sempre molto numerosi».