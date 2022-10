Basket, VL Pesaro. Delfino ai box almeno per un mese

Nella grande euforia generale dopo un avvio di stagione molto positivo per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro con due vittorie su due partite disputate e il primo posto in classifica assieme a Milano, Tortona e Virtus Bologna, a destare qualche preoccupazione in casa biancorossa sono le condizioni fisiche del capitano Carlos Delfino.

Dopo aver saltato le prime due partite stagionali ad oggi trapela che il possibile stop del fuoriclasse argentino possa protrarsi per almeno un mese. Ricordiamo che Delfino non ha svolto la preparazione estiva con la VL visto che Carlos era impegnato con l’ Argentina nella Fiba America Cup che poi la nazionale Albiceleste ha vinto in finale contro il Brasile.

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro infatti ha comunicato che il capitano Carlos Delfino sta svolgendo un programma di lavoro differenziato sotto la guida dello staff tecnico e sanitario per il riacutizzarsi di una tendinopatia al tibiale posteriore del piede destro che si era già manifestata nell’ultimo periodo con la Nazionale Argentina e ad oggi i tempi di recupero verranno monitorati con calma e con il passare dei giorni.

In casa VL non si vuole assolutamente affrettare il recupero di Delfino e si attenderà di averlo al meglio della condizione per poi farlo scendere in campo con i compagni che tanto bene stanno facendo in questo inizio di stagione.

Infermeria che eccezion fatta appunto per Delfino si è completamente svuotata come si è visto sabato con il ritorno in campo anche del greco Charalampopoulos che aveva invece saltato la prima trasferta a Trieste.