Basket, VL da sogno, è finale!

Ancora una grande vittoria per la Carpegna Prosciutto che vola in finale di Coppa Italia. Domani alle ore 18:15 contro la corazzata Milano

Se è un sogno non svegliate la Pesaro del Basket. La Carpegna Prosciutto Basket gioca ancora una volta una grande partita ed elimina Brindisi nella semifinale delle Final Eight di Coppa Italia. Nel punteggio finale di 74-69 si capisce come sia stata una partita con difficoltà da parte di entrambe le squadre a tratti di mettere a referto punti, e dove la stanchezza di una partita nelle gambe giocata 24 ore prima si è fatta sentire nel finale.

Gli uomini di coach Repesa conducono dall’inizio alla fine sfiorando anche i venti punti di vantaggio nel terzo quarto (massimo vantaggio 33-50). Brindisi però si rifa sotto più volte fino ad avere nelle mani di Visconti la palla della vittoria a pochi secondi dalla fine. In casa Vuelle il miglior in campo è ancora una volta Justin Robinson. Il folletto di Kingston segna 23 punti in 25 minuti e dimostra di essere il leader offensivo della squadra. Grande partita d’esperienza anche per il duo argentino Filloy-Delfino, autori di 8 e 10 punti.

La VL domani si gioca la finalissima contro Milano. La formazione di Ettore Messina, che gioca in casa seppur assente la presenza del pubblico, è assolutamente la grande favorita. In queste due partite ha stravinto sia contro Reggio Emilia nei quarti che in semifinale contro Venezia demolendo i campioni in carica della Reyer.

Pesaro contro Milano. Una sfida d’altri tempi. Palla a due alle ore 18:15.