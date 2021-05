Basket VL Pesaro, Costa: «Chiudiamo una stagione con il sorriso»

La VL pensa al futuro. Intanto Frantz Massenat in settimana ha salutato per giocare i playoff in Spagna con il Baskonia

L’aver raggiunto la salvezza con una giornata d’anticipo e un campionato che ha visto nella prima parte di stagione la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro protagonista con l’exploit nelle Final Eight di Coppa Italia, salvo poi chiudere la stagione in netta fase calante, ha comunque fatto chiudere la stagione “con il sorriso” alla dirigenza biancorossa come ha affermato il Presidente della VL Ario Costa.

Ora però iniziano i primi rumors per il futuro, e dopo l’addio in settimana di Frantz Massenat che si è accasato in Spagna al Baskonia per i playoff, sarà da valutare e vedere la situazione per ogni singolo componente del team. “Il bilancio è positivo malgrado un finale in difficoltà – ha detto Costa – ma all’interno di una stagione così complicata possiamo dire che ci sta. Per la prossima stagione mi auguro che l’allenatore della squadra sarà sempre Jasmin Repesa, mentre per quanto riguarda i giocatori vedremo cosa si riuscirà a fare”.

Poi Costa parla di traguardo raggiunto dalla squadra. “Non dimentichiamoci che come finalista della Coppa Italia la VL si è guadagnata di diritto la partecipazione alla prossima Supercoppa che è una delle due manifestazioni più importanti e dove si assegna una Coppa oltre al Campionato. L’intenzione è sempre quella di migliorarsi e alzare l’asticella. Vedremo, di idee ne abbiamo tante”.