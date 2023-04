Basket, la VL Pesaro cerca il regalo di Pasqua a Milano

Non si ferma nemmeno nel weekend pasquale il campionato di Serie A di pallacanestro e oggi per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro la trasferta è quella delle “peggiori”.

La squadra di coach Jasmin Repesa infatti, dopo la brutta sconfitta di sette giorni fa in casa contro Trento, in una partita che ha complicato e non poco la corsa ai playoff della VL, oggi pomeriggio sarà di scena in casa dei campioni d’Italia dell’Olimpia Milano in una sfida che è sempre un grande classico della pallacanestro. La squadra di Ettore Messina arriva da una settimana in cui ha prima perso in campionato contro Venezia davanti al proprio pubblico, per poi rifarsi questo venerdì in Eurolega grazie ad una bella vittoria contro il Barcellona.

Una Milano che avrà indisponibili diversi giocatori tra cui Baron, Davies, Alviti e Voigtmann ma la profondità del roster milanese è tale da poter sopperire a qualsiasi assenza.

Lato VL la società pesarese in settimana ha dichiarato come la scelta di mettere in tribuna Gudmundsson contro Trento sia stata ancora dovuta ai problemi fisici alla spalla per l’islandese e non ad un fatto di turnover e vedremo se anche questa sera a Milano si ripeterà questo fatto.

Pesaresi che dopo la brutta partita giocata la scorsa domenica contro Trento davanti ai propri tifosi questa sera a Milano è chiamata almeno a mostrare una reazione. Nonostante le possibilità di portare a casa i due punti sono basse vista la pericolosità dell’avversario oggi è quantomeno importante mostrare segni di ripresa.