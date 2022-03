Basket, la VL Pesaro sfida Brindisi. Debutto per Mejeris

PESARO- Impegno importante per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che oggi pomeriggio (palla a due in programma alle 16:30) ospita alla Vitrifrigo Arena di Pesaro la Happy Casa Brindisi. Contro la formazione pugliese la VL riuscì a vincere durante il girone d’andata proprio sul campo della formazione bianco-blu dopo una bella partita e decisa in un finale sempre punto a punto. Rispetto a quella partita però Brindisi è cambiata e non poco, con gli arrivi di Gentile e De Zeeuw, oltre al ritorno arrivato proprio questa settimana di D’Angelo Harrison che nella passata stagione fu uno dei migliori giocatori del campionato con la canotta brindisina.

Il coach della Carpegna Prosciutto Luca Banchi ha parlato così in vista della partita. «Arriviamo a questa partita sulla scia di una prestazione non adeguatamente continua come quella contro Reggio Emilia, complice un periodo di preparazione piuttosto travagliato – ha detto Banchi – negli ultimi giorni abbiamo cercato di migliorare la qualità del nostro gioco e l’arrivo di Mareks Mejeris è stato un ulteriore incentivo nel migliorare la competitività dei nostri allenamenti e del nostro organico nel corso del match».

Su Brindisi Banchi è consapevole della forza dell’avversario. «Ci attende una squadra che ha completamente cambiato volto rispetto alla sfida dell’andata – ribadisce il coach – sarà una partita impegnativa ma ci arriviamo con la volontà di invertire la tendenza e puntiamo a trovare quella spinta emotiva e tecnica per affrontare al meglio l’ultima parte di stagione».