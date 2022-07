Basket VL Pesaro, Repesa si ripresenta: «Un grande desiderio tornare qui»

Oltre alla presentazione del coach croato è stata l'occasione per annunciare il quarto anno del main sponsor Carpegna Prosciutto

PESARO- Serata speciale in casa Victoria Libertas Pesaro che presenta il ritorno di Coach Jasmin Repesa e annuncia il rinnovo della partnership con Carpegna Prosciutto. La VL, che ha già iniziato a fare mercato con gli annunci di Visconti e Mazzola la scorsa settimana, oltre alle conferme di Delfino e Tambone, ritrova Repesa dopo l’esperienza della stagione 20/21 in cui l’apice venne toccato con la finale di Coppa Italia raggiunta e poi persa contro la corazzata Milano.

Un Repesa vistosamente sorridente e entusiasta quello intravisto questa sera. «Ringrazio tutti per questa nuova opportunità – ha detto Repesa – avevo un grande desiderio di tornare qui dato che a Pesaro nei miei confronti c’è stata un’accoglienza come mai mi era capitato prima in carriera. Ora ci attende una stagione impegnativa dopo un’annata ricca di soddisfazioni che la VL ha vissuto con Banchi (al quale Repesa ha fatto grandi complimenti) e tutti noi puntiamo a fare anche meglio rispetto al 2020/2021».

Occasione, come detto, anche per annunciare il rinnovo di Carpegna Prosciutto e su questo tema ha parlato Andrea Beretta. “«Siamo orgogliosi di portare avanti il progetto di sponsorizzazione con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e di confermare il nostro impegno nella stagione che vede il ritorno di Coach Jasmin Repeša – ha dichiarato Andrea Beretta, rappresentante del Gruppo Fratelli Beretta – la VL è una squadra che ha scritto pagine indimenticabili del basket italiano e che, proprio come il Gruppo Beretta, è sinonimo di tradizione, passione e di forte legame con il territorio».

Soddisfatto anche il presidente della VL, Ario Costa. «Per noi ancora una volta è motivo di grande orgoglio il legame che prosegue ormai da anni con Prosciutto di Carpegna e che porterà questo brand sui parquet del massimo campionato per un’altra stagione che ci auguriamo ricca di successi».