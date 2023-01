Basket, la VL Pesaro infila la decima vittoria consecutiva. Verona KO

La VL Pesaro comincia il girone di ritorno così come aveva concluso sei giorni fa quello di andata e dopo il successo di Scafati gli uomini di Jasmin Repesa si ripetono davanti al proprio pubblico contro Verona in una partita sofferta e risolta solamente nel finale.

Nel 76 a 73 in favore dei biancorossi è decisiva la tripla di Moretti assieme ai tiri di liberi di Abdur-Rahkman. Verona ha più volte il tiro per mandare la partita al supplementare ma sia Johnson prima che Cappelletti poi non riescono a realizzare da tre punti. Per la Carpegna Prosciutto il miglior realizzatore della sfida è Kwan Cheatham autore di 18 con 4/8 dalla lunga distanza. Ottime prove per Kravic e Rahkman e del duo italiano Moretti-Visconti. Per gli scaligeri a nulla servono i 22 punti del top scorer Karvel Anderson e gli 11 punti del play Alessandro Cappelletti.

La VL si regala una serata a pari punti al terzo posto con Tortona (a quota 20) in attesa delle altre partite in programma nella giornata di domani.