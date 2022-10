Basket, VL Pesaro da urlo. Vittoria allo scadere a Brescia

In piena emergenza la VL sbanca un campo difficile come quello della Leonessa. Decisi a la tripla di Cheatham sulla sirena

Una Carpegna Prosciutto da impazzire sbanca il campo della Germania Brescia e si regala una vittoria allo scadere al cardiopalma. Sei giorni dopo la sconfitta al supplementare contro Napoli la formazione di Jasmin Repesa si riprende con gli interessi una vittoria importante che rilancia la squadra biancorossa in classifica e ridà morale a tutto l’ambiente dopo gli ultimi giorni in cui era arrivata anche la notizia dell’infortunio di Matteo Tambone.

Una VL in emergenza senza il playmaker italiano e con ancora Carlos Delfino ai box gioca una partita sensazionale e trionfa grazie ad un tiro da tre punti sulla sirena realizzato da Kwan Cheatham (miglior realizzatore della VL con 28 punti). Ancora una solida partita da parte di Abdur-Rahkman autore di 22 punti e si conferma tra i migliori stranieri del campionato. Con l’infortunio di Tambone ritrova minuti importanti Riccardo Visconti e la giovane guardia della VL non delude trovando una buona partita da 12 punti. In doppia cifra per la VL anche Davide Moretti (16 punti).

Al termine della partita il vice coach della VL Savignani (al posto di Repesa in conferenza) molto soddisfatto del risultato della sua squadra. “Sapevamo che avremmo trovato di fronte una squadra molto aggressiva in difesa e avevamo preparato bene la partita. Abbiamo sofferto troppo a rimbalzo offensivo ma siamo comunque riusciti a portare a casa la vittoria. Sapevamo che era necessario giocare di squadra, ora si inizia a vedere tutto ciò. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi che ogni giorno danno tutto in allenamento e alla fine il lavoro paga”.