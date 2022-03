Basket, VL Pesaro in cerca di un numero 4 per il finale di stagione

PESARO- Con il campionato ancora fermo dopo la Coppa Italia e lo spazio dedicato alle partite delle squadre Nazionali, in casa Carpegna Prosciutto si sta approfittando per cercare di dare a coach Banchi qualche differente tassello al momento della ripresa della stagione. Il primo fronte su cui sta lavorando la VL è quello riguardante il mercato, visto che la società biancorossa è alla ricerca di una ala-grande da inserire in squadra dopo aver salutato il play-guardia Tyler Larson, ufficializzato dalla Unahotels Reggio Emilia prossima avversaria della Vuelle.

A tal proposito si spera che per domenica (6 marzo) la Vuelle possa già avere il suo nuovo giocatore nel roster, ma non è scontato, visto che al momento non sembrano ancora esserci trattative in dirittura d’arrivo. In queste ultime ore un nome caldo per quanto riguarda la pista di un nuovo numero 4 è quello di Mareks Mejeris.

La 30enne ala-centro lettone, che Luca Banchi ha allenato nei giorni scorsi in Nazionale durante la finestra per le qualificazioni ai Mondiali 2023, è in uscita dal Parma Perm come tutti i giocatori delle repubbliche baltiche ex URSS. L’atleta del 1991 stava viaggiando a 13,8 punti più 4,9 rimbalzi e 1,2 stoppate di media; da capire eventualmente le prospettive e le tempistiche a livello contrattuale per chiudere il rapporto con il club russo.