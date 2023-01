Basket, la VL Pesaro batte Scafati ed è quarta. Concluso il girone d’andata

Non ci sono più aggettivi per questa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che chiude nel migliore dei modi il suo girone d’andata. La VL vince a Scafati 81 a 69 e lo fa con un grande quarto periodo di gioco in cui la squadra di Repesa con un parziale di 29 a 14 scappa via in maniera definitiva e chiude la pratica permettendosi anche qualche leggerezza nei minuti finali di gioco.

Una VL che ha giocato bene nei primi due quarti di gioco (chiusi in vantaggio di dieci punti sul 41 a 31) ma che poi si è fatta prima rimontare e poi sorpassare nel terzo periodo con Scafati che ha chiuso addirittura avanti 55 a 53 a dieci dalla fine. Poi però la squadra di Repesa ha ritrovato il feeling con il canestro e tra belle giocate in attacco e intensità difensiva ha spazzato via la Givova che non è riuscita a ribattere. Un quarto periodo quello della VL molto simile al terzo quarto di una settimana fa giocato a Pesaro contro Treviso in cui la VL aveva praticamente chiuso la pratica grazie a quei dieci minuti di fuoco.

Molto soddisfatto a fine partita anche il coach della VL Jasmin Repesa in sala stampa. «Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per questa vittoria molto importante frutto di una prestazione di grande maturità – ha detto il tecnico croato – nove vittorie su 15 partite sono un risultato straordinario e ognuno ha portato il proprio contributo. Questo gruppo si trova molto bene insieme e noi puntiamo a fare sempre meglio andando avanti partita dopo partita».

Una VL che con la vittoria si prende anche il quarto posto complice la sconfitta casalinga di Trento con Reggio Emilia. Brutta prova della formazione trentina che cade davanti al proprio pubblico 68-84 in una partita dove uno dei pochi a salvarsi è Crawford con 18 punti. Clamorosa prova ancora una volta di Cinciarini per Reggio che dopo aver superato Pozzecco la scorsa settimana come miglior assist-man della storia del campionato, ne regala anche oggi 18 che fanno girare a meraviglia la propria squadra.

Per quanto riguarda le altre partite, nell’anticipo del sabato sera vittoria importante in trasferta di Trieste che passa 88 a 69 sul campo della Nutribullet Treviso. Friulani che portano ben 5 giocatori in doppia cifra con i 20 punti di Bartley miglior realizzatore dei suoi.

Vince e in maniera molto netta Varese 106-79 contro Napoli e chiude il girone d’andata a 18 punti confermandosi miglior attacco di questo campionato. La squadra di coach Matt Brase domina in lungo e in largo con i 19 punti di Reyes e con ben 6 giocatori in doppia cifra. Per Napoli dopo il bel successo contro Milano arriva un brutto stop.

Torna a vincere la Virtus Bologna anche se con fatica. La squadra di Scariolo dopo una serie di sconfitte tra campionato e Eurolega batte di misura (79-78) la Reyer Venezia grazie ad una tripla nel finale di Teodosic che a otto secondi dalla fine firma il sorpasso deciso. Virtus che sale a 24 punti ma entra alle Final Eight con il secondo posto.

Primo posto che se lo prende l’Olimpia Milano di forza battendo ampiamente la Bertram Tortona terza in classifica. Milano sale a pari punti con la Virtus ma è prima in virtù dello scontro diretto in favore proprio della formazione lombarda. La squadra di Ettore Messina vince 79 a 63 con una grande prova dell’ala azzurra Niccolò Melli. L’italiano segna 16 punti in 23 minuti con una buona prova al tiro.

Tutto facile per la Dinamo Sassari che batte Brindisi 111-93 e sale a quota 14 punti in classifica staccando proprio la formazione pugliese. La squadra di Piero Bucchi dopo un primo tempo equilibrato vola via nel terzo quarto (37 a 24 di parziale) e non si guarda più indietro.

Nel posticipo serale tra Verona e Brescia la formazione veneta si impone 81 a 77 grazie ai 18 punti di Anderson. Partita sempre in equilibrio decisa solamente nel finale dai ragazzi di coach Ramagli.