Basket VL Pesaro, per Carlos Delfino rinnovo in vista?

Dopo le conferme di Zanotti, Tambone e Drell in casa Carpegna Prosciutto si sta lavorando in questi giorni per il rinnovo di Carlos Delfino. L’argentino (che ha cittadinanza italiana) ha giocato una grande stagione a Pesaro prima dei problemi fisici accusati nel finale di stagione e a 39 anni non ha ancora intenzione di appendere le scarpette al chiodo.

Arrivato la scorsa estate a Pesaro su volontà di coach Repesa visto il legame tra i due, Delfino ha più volte ribadito di come si sia trovato molto bene nella città di Rossini e nonostante l’addio dell’allenatore croato ritornato alla Fortitudo, il veterano argentino vorrebbe continuare a giocare con la VL.

La notizia di queste ore è che il giocatore, rimasto a Pesaro per godersi la città e il mare, si sia incontrato con Ario Costa e Luciano Amadori proprio per discutere di un possibile rinnovo. Un rinnovo che potrebbe addirittura essere legato ad un contratto biennale e che molto probabilmente permetterebbe a Delfino di chiudere la carriera proprio con la maglia biancorossa quando avrebbe 41 anni.