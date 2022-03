Basket, VL Pesaro di nuovo in campo a Reggio Emilia

Riparte il massimo campionato italiano di basket. Dopo più di tre settimane di stop, con Final Eight di Coppa Italia e sosta delle Nazionali in mezzo, la Carpegna Prosciutto torna in campo e lo fa in una versione diversa. Era infatti il 12 febbraio quando la squadra biancorossa scese in campo per l’ultima volta sul parquet di Milano dove subì una sonora sconfitta per mano della formazione di Ettore Messina e in queste settimane in casa VL c’è stato un addio importante.

La scorsa settimana infatti la società pesarese ha confermato la separazione dal playmaker americano Tyler Larson. Larson, che si è accasato a Reggio Emilia dove è stato voluto da coach Attilio Caja, sarà però subito avversario della Carpegna Prosciutto quest’oggi. Uno strano incrocio del “destino” che mette subito la VL contro il suo ex play nella sfida del Pala Dozza di Bologna questa sera.

In presentazione alla partita in casa biancorossa ha parlato il vice coach Bruno Savignani, sostituendo coach Banchi in conferenza stampa. «La squadra sta bene, in queste tre settimane abbiamo lavorato sull’aspetto fisico, tecnico e tattico – ha detto Savignani – purtroppo non avremo a disposizione, come avvenuto negli ultimi match, Gora Camara e quindi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni e delle spaziature alternative. Sfideremo una formazione molto solida come Reggio Emilia, si tratta della seconda miglior squadra del campionato per numero di assist. Vogliamo riscattare la sconfitta casalinga dell’andata arrivata sulla sirena che deve farci capire il tipo di atteggiamento necessario per affrontare tutti i 40 minuti».