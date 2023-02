Basket, la VL Pesaro cade a Venezia. Resoconto della 19° giornata

Serata negativa per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che sul campo della Reyer Venezia cade 93 a 77 dopo una prestazione sotto agli standard al quale ci ha abituato in questa stagione. La squadra di coach Jasmin Repesa paga nel complesso un inizio gara di assoluto black-out con la VL che subisce un parziale di 28 a 7 nell’intero primo quarto che poi non riesce mai a ricucire restando sempre costretta ad inseguire e con la Venezia che gestisce il vantaggio accumulato. Un brutto approccio alla partita che si dovrà sicuramente valutare in casa pesarese a soli tre giorni dal quarto di finale di Coppa Italia in programma mercoledì a Torino contro Varese. Nella VL oggi va sottolineato che non ha preso parte alla partita Davide Moretti a causa di un problema influenzale dell’ultimo minuto.

In casa VL l’unica a salvarsi è Rahkman autore di 20 punti anche se con diversi errori al tiro. Ottima partita della Reyer Venezia dove spiccano le prestazioni di Parks e Granger. Il primo chiude con 23 punti e 9 rimbalzi. Il secondo ne mette 20 con 4/6 da 2 punti e un perfetto 6/6 dalla lunetta.

Coach Jasmin Repesa a fine match in sala stampa ha commentato il match disputato sul parquet del Taliercio così. “Abbiamo affrontato una squadra molto determinata a riscattarsi e noi nei cinque minuti iniziali del primo e del secondo tempo abbiamo pagato troppo e questi minuti hanno deciso la partita – ha detto Repesa che però ha parlato comunque bene della squadra – i ragazzi non hanno mai mollato ma Venezia ha meritato la vittoria. Di positivo portiamo a casa il fatto di non esserci mai arresi anche se quando siamo tornati vicini a rimettere la gara nei binari giusti abbiamo commesso degli errori clamorosi. Non va dimenticata però l’assenza di Moretti e lo scontro di gioco che ha condizionato Gudmundsson”.

Nelle altre partite disputate in questo fine settimana, vittoria importante per Treviso che davanti ai propri tifosi batte Napoli 85 ad 82. Decisivo il solito Adrian Banks autore di 21 punti. Non si ferma la corsa di Tortona che in casa batte agevolmente Trieste 80 a 69. 5 i giocatori in doppia cifra per la Bertram Tortona dove spiccano i 16 di Candi. I 23 di Bartley non bastano a Trieste che ha poco dal resto del gruppo.

Derby lombardo tra Varese e Milano che va all’Olimpia che passa 87 a 75 e mantiene la leadership in classifica. I 17 di Brandon Davies e i 16 di Luwaru-Cabarrot trascinano la squadra di Messina alla vittoria numero 15 in campionato.

Vittoria esterna per la Dolomiti Energia Trentino che passa a Scafati 79 a 74. Per la formazione di coach Molin 17 punti per Grazulis e 15 per il giovane Matteo Spagnolo. Ai campani non bastano i 22 punti di David Logan.

Nel derby emiliano la Virtus Bologna vince in casa della Pallacanestro Reggio Emilia 74 a 63. Nonostante i 24 punti di Anim i padroni di casa non riescono a contrastare la forza della V Nere trascinate da una buona complessiva prova di squadra con ben 5 giocatori in doppia cifra nonostante un punteggio finale relativamente basso.

Vittoria schiacciante per la Happy Casa Brindisi contro Verona. 102 a 68 il punteggio finale ed un -34 pesante per la formazione Veneta che è in piena crisi di risultati. 6 i giocatori in doppia cifra per la squadra pugliese dove spiccano i 17 punti di Reed. Verona resta penultima a 12 punti. Brindisi continua la sua rimonta arrivando a quota 20 punti al 6° posto.