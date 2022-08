Basket, per la VL Pesaro il bilancio della prima settimana di ritiro è positivo

Una settimana intensa a correre e sudare in palestra e non solo per la Victoria Libertas Pesaro che nel ritiro di Carpegna sta mettendo minuti nelle gambe per l’inizio del campionato di basket di serie A in programma il 2 di ottobre. Agli ordini di coach Jasmin Repesa la Carpegna Prosciutto, al completo fatta eccezione del capitano Carlos Delfino occupato con la nazionale Argentina e che rientrerà a Pesaro intorno alla metà di settembre, sta creando tramite questi giorni di lavoro un gruppo solido e compatto.

Zoccolo duro di questa squadra è sicuramente Matteo Tambone. Il play-guardia romano infatti ha iniziato la sua terza stagione consecutiva con la maglia biancorossa simbolo di come abbia ormai sposato da tempo la causa VL. «A pochi giorni dall’inizio del ritiro non ho dubbi su come questo sia il miglior inizio da tre anni a questa parte – ha detto Tambone – l’impatto con i nuovi compagni e con il ritorno di coach Repesa è stato veramente positivo».

Soddisfatto anche chi nel costruire questa squadra ha svolto un ruolo da protagonista come il direttore sportivo Stefano Cioppi: «In società siamo tutti molto contenti di come sono iniziate le cose in questa stagione – ha detto il ds – tutti stanno dando segnali molto positivi e la preparazione sta procedendo come da programma».

Per la VL, che sarebbe dovuta scendere in campo oggi pomeriggio in una prima amichevole con Scafati poi annullata, il primo impegno di “partita vera” in questo precampionato sarà mercoledì 31 quando a Carpegna, a porte chiuse, si giocherà contro Fabriano.