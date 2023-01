Basket, la VL Pesaro batte Treviso e vola in Coppa Italia. Conclusa la 14° giornata

Il nuovo anno della Carpegna Prosciutto parte con il piede giusto e con i due punti conquistati contro Treviso. La VL dimentica subito il ko di Reggio Emilia e sfodera una bellissima prestazione di squadra che vale alla squadra di coach Repesa l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia di Torino con una giornata di anticipo.

Primo quarto di gioco in cui entrambe le squadre partono a ritmo alto e con tiri da tre punti. Moretti va in doppia cifra dopo pochi minuti grazie anche a due triple consecutive (10 punti per lui a fine primo quarto). Treviso chiude avanti 27 a 21 il primo periodo grazie ad un ottimo 5/8 da tre punti.

VL che parte meglio ad inizio secondo quarto e con i punti di Visconti ricuce il gap dalla formazione Veneta. A poco più di 5 minuti dall’intervallo sul punteggio di 28 pari Treviso è costretta a chiamare il primo time-out della propria gara. Il ritmo resta alto ma il punteggio si abbassa leggermente rispetto al primo quarto. La VL sorpassa nel finale con una tripla di Visconti che poi nell’ultima azione trova anche la stoppata su Banks. È 41 a 40 VL all’intervallo.

Terzo quarto dove la Carpegna Prosciutto parte forte e scappa via raggiungendo addirittura il +14 (56-42) grazie a grande intensità difensiva e fluidità in attacco. Treviso fa fatica e riesce a ricucire qualche punto grazie ai tiri liberi. Prima Banks e poi Sokolowski riportano sotto la doppia cifra lo svantaggio grazie ai tiri dalla lunetta. A tre minuti dalla fine del terzo quarto è 58 a 49 per la VL. Carpegna Prosciutto però che è entrata pienamente in partita e con quattro triple consecutive (2 di Rahkman e una a testa per Gudmundsson e Tambone) vola a +18 sul 70 a 52 a poco più di un minuto dalla fine del terzo periodo. Rahkman ancora trova una giocata spaziale con un canestro e fallo. Terzo quarto impressionante della VL che chiude avanti 73 a 54 (32 a 14 nel periodo).

Nell’ultimo periodo la VL vola subito a +24 grazie ai canestri di Tambone, Kravic e Visconti e per la squadra di Repesa sembra tutto molto semplice con Treviso che non ha più trovato fluidità in attacco. Una prodezza di Tambone e Kravic con un canestro da sotto portano il massimo vantaggio a +29 sul 90 a 61 e con una Treviso alle corde. Gli ultimi minuti sono una semplice passerella con Treviso che non ci prova più. Il finale recita 101 a 72 La Carpegna Prosciutto torna a vincere e conquista i due punti.

Dopo le fatiche in Europa e la grande vittoria sul parquet del Barcellona la Virtus Bologna cade in casa di Tortona in una sfida di alta classifica e rimedia la sua seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella contro l’Olimpia Milano. Nonostante un Belinelli da 24 punti la formazione di Sergio Scariolo cede 89 a 81 in casa dei piemontesi. Per Tortona top scorer JP Macura autore di 22 punti.

Vittoria esterna ed importante per Trento che fa sua la sfida contro Brescia e sale a 16 punti in classifica al quarto posto. Nel 73 a 78 finale per la formazione trentina sono decisive le giocate di Flaccadori e Forray autori rispettivamente di 15 e 11 punti. 16 i punti di Odiase per Brescia e 12 quelli di Amedeo Della Valle ma non sufficienti alla Leonessa per conquistare una vittoria davanti al proprio pubblico.

Doppia vittoria esterna per Varese e Sassari. La formazione Lombarda vince a Brindisi e si aggiunge anche lei nuovamente al gruppo delle squadre a quota 16 punti in classifica. Nel 104 a 90 in favore dei varesini spiccano i 28 punti di Markel Brown a cui si aggiungono i 20 punti a testa per Ross e Johnson. Stesso risultato esterno per Sassari che trionfa sul parquet di Reggio Emilia. Netta vittoria per la squadra sarda 99 a 74 grazie ad una grande prestazione di Gerald Robinson autore di una doppia doppia da 25 punti e 10 assist.

Tutto facile per la Reyer Venezia che passa in casa contro Verona per 80 a 57. Sempre in controllo la formazione veneta che manda diversi giocatori in doppia cifra e ha 14 punti a testa dal duo Watt-Parks. Anche la Reyer con questi due punti resta agganciata al gruppo Coppa Italia con 16 punti.

Trionfa in rimonta Trieste che batte Scafati 64 a 59 in casa grazie ai 16 punti di Bartley. La formazione Friulana lascia così il penultimo posto in classifica salendo a quota dieci punti. Scafati resta a 12 e vede sfumare il sogno di una final eight che aveva tenuto vivo nelle ultime settimane.

Nel posticipo della serata tra Napoli e Milano la squadra partenopea supera Milano dopo un tempo supplementare e ritrova il successo. Buono l’esordio in panchina per coach Cesare Pancotto che regala subito il successo ai partenopei. In casa Olimpia Milano non basta la grande prova di Brandon Davide autore di 28 punti in 22 minuti di impiego. Per Napoli miglior realizzatore è Jordan Howard con 22 punti.