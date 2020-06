Basket, VL verso il riposizionamento in Serie A2?

Il futuro della società pesarese è in bilico, in attesa della riunione del Consorzio Pesaro Basket in programma proprio domani sabato 6 giugno

Sono giorni e ore molto calde per il futuro della pallacanestro pesarese. In attesa della riunione del Consorzio Pesaro Basket in programma proprio domani sabato 6 giugno, il futuro della Vuelle, soprattutto riguardante la categoria alla quale prenderà parte nella prossima stagione, è sempre in bilico.

Le voci delle ultime ore dicono che la società biancorossa preferirebbe optare per un ri-posizionamento in Serie A2 vista la mancanza di garanzie per affrontare la massima serie. La risposta da parte del main-sponsor Carpegna Prosciutto con a capo la Famiglia Beretta non è ancora arrivata, inoltre in questi giorni si è vociferato anche di un contatto tra i Beretta e la squadra di basket Reggio Emilia, che garantirebbe allo sponsor la visibilità della Serie A.

Sul tema Serie A o Serie A2, ha parlato proprio quello che è stato l’ultimo allenatore in casa Vuelle, ovvero Giancarlo Sacco. «La Serie A2 è più complicata per certi versi, ci sono tanti club che hanno ambizioni di salire e stanno investendo e portando avanti discorsi iniziati già negli anni passati. Parliamo di una categoria che costa, perché ottimi italiani non è così facile metterli insieme, nè trattenerli. La mazzata del Covid ha messo in chiaro che se giochi in A hai un contratto garantito, in A2 o in B meno. Questo fatto sta spingendo molti atleti a salire di categoria per essere più tutelati a livello contrattuale».