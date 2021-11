Basket VL Pesaro, Banchi: «A Bologna visti passi avanti da parte nostra»

Ritrovare la vittoria resta la parola d’ordine in casa Carpegna Prosciutto ma nella sconfitta di ieri sera in casa dei campioni d’Italia della Virtus Bologna, maturata praticamente nell’ultimo quarto di gioco, la formazione pesarese ha messo in mostra dei passi in avanti rispetto alle ultime uscite e questo ha reso più soddisfatto anche il coach della VL Luca Banchi.

«La Virtus ha fatto una grande prestazione ma è stato importante vedere la mia squadra competere con loro – ha detto Banchi – nei primi dieci minuti siamo stati capaci di controllare il ritmo della partita senza subire la loro aggressività e a rimbalzo e muovendo bene la palla in attacco. I problemi sono emersi nel secondo e quarto periodo, noi fatichiamo a replicare alla loro intensità di gioco ma siamo stati reattivi e combattivi, il parziale del terzo quarto rappresenta un buon segnale per una settimana intensa di lavoro che ci attende, sperando che quello di Jones non sia un infortunio grave. Quella di sabato (contro Napoli) per noi è una partita delicatissima, quindi aver visto stasera una prestazione di questo tipo e una squadra viva e determinata per me è importante anche se non possiamo permetterci passi indietro» ha ribadito Banchi.

Nota stonata l’infortunio, come detto da Banchi, di Tyrique Jones. Il centro americano, uscito per un problema alla spalla dopo un tentativo di schiacciata nel terzo quarto (con la VL ancora a -5), è parso subito molto dolorante e verrà valutato nelle prossime ore, sperando che possa rientrare in campo al più presto.