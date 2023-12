Basket, la VL Pesaro ha preso Andrea Cinciarini

Colpo di mercato per la Carpegna Prosciutto Pesaro che riporta nella sua città natale il playmaker ex Milano e Reggio Emilia

Se ne era parlato a lungo nel corso dell’estate ma poi non se ne fece nulla. Ora invece il ritorno di Andrea Cinciarini a Pesaro é realtà. Dopo una breve esperienza nel campionato spagnolo a Zaragoza è stato proprio il playmaker pesarese a darne l’annuncio tramite i canali social suoi e del club spagnolo.

Nel post in cui il Zaragoza saluta “Cincia” si leggono infatti queste parole che testimoniano il ritorno a Pesaro fatto con il cuore da parte di Andrea. «Vado in Italia. Per me tornare nella squadra della mia città natale dove sono nato, cresciuto e dove ho esordito in serie A è motivo di orgoglio e soddisfazione e ho pensato che fosse la scelta giusta per quest’ultima parte della mia carriera – si legge nel post di Cinciarini – credo che giocare davanti ai miei genitori, alla mia famiglia e ai miei amici sia meraviglioso».

Anche se manca l’ufficialità da parte della VL che dovrebbe arrivare in giornata, Cinciarini non sarà in campo domenica contro Trento perché non è stato tesserato in tempo a causa del giorno festivo coinciso con il venerdì che ha tolto 24 ore preziose alle formalità burocratiche da espletare, ma Andrea è sbarcato in città ieri sera e domenica sarà al palas per veder giocare i suoi nuovi compagni.