PESARO – Continua il ritiro in vista dell’inizio della nuova stagione in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e dopo i primi giorni in Carpegna la VL si è trasferita a Borgo Pace per proseguire con gli allenamenti. La squadra di coach Petrovic, non ancora al completo visto che Jones non è ancora arrivato in città e Moretti è diventato ufficialmente negativo al Covid solo nella giornata di ieri, ha potuto lavorare solamente in maniera parziale alla costruzione della chimica di squadra in questi primi dieci giorni.

Sul tema della nuova squadra ha parlato il Presidente del Consorzio Pesaro Basket Luciano Amadori, il quale ha sottolineato un concetto importante. «Ho trovato un ambiente molto piacevole, un bel gruppo e un grande coach. La squadra chiaramente dobbiamo ancora vederla però il primo approccio mi sembra molto positivo».

«Il Consorzio, che insieme al nostro main sponsor è la forza della Vuelle, è molto unito, e non ha registrato alcuna defezione. Anzi, c’è entusiasmo per cui ci attendiamo qualche nuova entrata in futuro. Tutto questo lo facciamo sempre per i nostri tifosi. Con il palazzo che abbiamo, che a volte si è rivelato un problema per le dimensioni molto grandi, adesso potremo ospitarli di nuovo e spero che tutti i nostri abbonati possano entrare».