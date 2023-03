Basket, VL Pesaro a Varese senza Charalampopoulos e Daye

Sarà la rivincita del quarto di finale di Coppa Italia andato in scena poco più di tre settimane fa quello tra la Openjobmetis Varese e la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro anche se questa sera (con palla a due alle ore 20:30) la situazione sarà leggermente differente.

Infatti, se a Torino la VL non aveva a disposizione Moretti e con un Chetham a mezzo servizio riuscì comunque ad avere la meglio, questa sera la banda di coach Jasmin Repesa non avrà a disposizione il greco Vasilis Charalampopoulos (per lui una lesione muscolare che lo terrà ai box almeno un mese) oltre al neo arrivo Austin Daye (arriverà a Pesaro la prossima settimana). Una squadra che dovrà ancora una volte stringere i denti e provare a fare un passo oltre l’ostacolo contro una Varese che invece ha dimostrato già settimana scorsa a Napoli di essere in piena forma avrà sicuramente voglia di rivalsa. Le due squadre sono a pari punti in classifica a quota 22 ma complice la sconfitta della formazione lombarda all’andata la VL è al momento sopra. Una partita che quindi in termini di classifica e in chiave playoff ha un grande significato.

A presentare la partita ci ha pensato l’assistente allenatore della Carpegna Prosciutto Luca Pentucci che nel pre partita ha parlato cosi. «Stasera giochiamo in un campo molto difficile con un ambiente che è sempre molto caldo e contro una squadra forte e che conosciamo bene – ha detto Pentucci – dovremo essere bravi a contenere i loro esterni provando a rallentare il loro ritmo di gioco che è sempre molto alto. Noi dovremo cercare di sopperire al meglio alle assenze che abbiamo e ai problemi che stiamo vivendo in questo ultimo periodo».