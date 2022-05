Basket, la VL Pesaro di scena a Napoli

Ultima partita di campionato per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro giocherà domani sera 8 maggio in trasferta in terra campana contro la Gevi Napoli. Un’ultima sfida che però potrebbe regalare alla VL una post-season insperata solamente alcuni mesi fa con la formazione pesarese che ha ancora la possibilità di entrare nei playoff e allungare la propria stagione. I biancorossi non saranno i soli padroni del proprio destino, visto che si dovrà guardare anche ai risultati degli altri campi per avere la certezza di un ingresso tra le prime otto e tale ingresso potrebbe comunque avvenire sia in caso di vittoria o sconfitta.

Alla vigilia della sfida contro Napoli ha parlato come di consueto in conferenza stampa il coach della VL Luca Banchi. «La gara di Napoli sarà l’ultimo atto di una stagione regolare vissuta con grande trepidazione fino al raggiungimento della salvezza e adesso impreziosita dalla possibilità di raggiungere un traguardo che sarebbe un premio speciale per noi e per i nostri tifosi – ha detto Banchi – al PalaBarbuto ci attende una gara impegnativa contro un organico che anche nella partita di andata mostrò il proprio grande potenziale e ora impreziosito dall’ingaggio di un top player come Gudaitis che vorrà far valere il suo impatto su entrambe le metà campo».

Sfida che pesa più per la VL visto che Napoli è salva e non ha ambizioni playoff. «Questi sono momenti nei quali dovremo dimostrarci capaci di interpretare la sfida con unione, aggressività, fermezza e disciplina come si addice a gare di tale valore – ha ribadito Banchi – noi giocheremo nel tentativo di centrare un successo che sogniamo per poterci aprire le porte della post season».