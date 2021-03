Basket, VL Pesaro a Cremona senza Repesa

PESARO – Vigilia prepartita “strana” in casa Carpegna Prosciutto vista l’assenza di coach Jasmin Repesa causa positività al Covid-19. L’allenatore della formazione biancorossa non sarà in panchina domani nella delicata trasferta di Cremona e la guida della squadra è completamente affidata alle mani del suo vice Paolo Calbini e dell’assistente Luca Pentucci.

«La squadra in settimana si è allenata bene, siamo abbastanza soddisfatti e auguriamo un pronto rientro a Coach Repesa – ha detto Calbini in conferenza stampa – La settimana di rientro dopo la sosta ci è servita per permettere a tutti di rimettersi al pari della condizione, poi abbiamo lavorato sulle situazioni che vogliamo mettere in campo domani in partita. Sarà importante l’approccio al match, noi non giochiamo da tre settimane mentre la Vanoli è tornata sul parquet domenica scorsa, quindi questo potrebbe aiutarli a essere un po’ più in ritmo rispetto a noi».

Cremona si è rinforzata con l’arrivo di Jaylen Barford, la guardia americana che proprio nella passata stagione aveva vestito la maglia della Carpegna Prosciutto. «Rispetto a Palmi porta più fisicità ed energia ed è in grado di attaccare di più il ferro. All’esordio la settimana scorsa ha realizzato 10 punti e si tratta di un’aggiunta importante per Cremona», ha evidenziato Calbini.