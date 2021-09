La Vuelle ha un nuovo play. Ufficiale Tyler Larson

Colpo della Carpegna Prosciutto in cabina di regia. Tyler Larson arriva a Pesaro e prende il posto di Pacheco

PESARO – Il sabato mattina in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si apre con l’ufficialità di Tyler Larson. La società biancorossa ha infatti comunicato l’ingaggio del playmaker di 190 centimetri nato a Oakland (California) il 31 dicembre 1991.

Dopo la fine dell’Università Larson inizia la sua lunga esperienza in diversi campionati europei tra Lettonia, Ungheria, Lituania e Belgio. Nel gennaio 2018 approda in Italia dove nella massima serie veste la maglia della Pallacanestro Varese: in panchina c’è un volto noto a Pesaro, ovvero coach Attilio Caja, mentre tra i suoi nuovi compagni di squadra ritrova anche Matteo Tambone che ora giocherà insieme a lui nella Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.

Nel 2018/2019 scende in campo prima con la formazione russa del Perm e poi con i tedeschi del Francoforte disputando anche l’Eurocup. Nel 2019 inizia il capitolo francese con la formazione del Boulazac, poi torna in Germania con l’Oldenburg, insieme al quale prende parte anche all’Eurocup. Nella stagione 2020/2021 affronta il campionato tedesco ed è impegnato anche in Champions League con il Bamberg.

In questa stagione con la maglia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro vestirà la canotta numero 55.