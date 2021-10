Basket, VL nuovamente ko. A Pesaro vince Trento

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ancora ko. La formazione biancorossa, alla seconda partita con coach Luca Banchi in panchina, cade davanti ai propri tifosi contro la Dolomiti Energia Trentino. Dopo un buon primo quarto chiuso avanti 17-15 la VL crolla malamente nel secondo periodo di gioco subendo da Trento la bellezza di 25 punti e segnandone solamente 10, chiudendo sotto all’intervallo per 27 a 40.

Nel secondo tempo la VL è più fluida in attacco ma il parziale subito nel quarto precedente resta nel terzo quarto un strappo troppo grande da ricucire e la formazione di Banchi non riesce mai a riportarsi punto a punto. La squadra biancorossa lotta nel quarto periodo e a due minuti dal termine dopo una buona rimonta arriva a -3 sul 70-73. Dopo una serie di canestri da entrambe le parti sul 73-76 Carlos Delfino sbaglia la tripla del potenziale pareggio e Flaccadori dalla lunetta riallunga a +5 per Trento. Un fallo antisportivo ai danni di Trento a pochi secondi rimette la VL a -3 con i liberi di Larson. Sull’ultima azione Demetrio sbaglia la tripla del pareggio e commette fallo a rimbalzo regalando due liberi agli ospiti. Flaccadori fa 1/2 ai liberi ma basta a regalare la vittoria a Trento per 75-79.