Basket, la VL gioca d’anticipo. Domani sfida con Pistoia

PESARO – Premessa: la Carpegna Prosciutto in questa stagione non ha mai vinto due partite consecutive. Dopo il successo di 5 giorni fa in quel di Sassari però in città i tifosi sperano in un cambio di rotta nonostante il tempo a disposizione della VL sia sempre più ridotto. Più volte in questa stagione in casa biancorossa c’è stata una vittoria che sembrava potesse svoltare la stagione. Lo fu con Brescia, così come con Bologna, ma poi nella giornata successiva è sempre arrivata una brutta sconfitta a ridimensionare il successo precedente.

Lo sa bene anche Coach Meo Sacchetti, che non vuole mollare a 4 giornate dalla fine e con la sua VL praticamente spalle al muro ma che vuole pensare partita per partita. «In settimana stiamo lavorando bene, con la giusta intensità. Ci stiamo allenando con attenzione, inserendo il neo arrivato Loudon Love che ci potrà dare una mano in un ruolo in cui ci manca qualcosa – ha detto Sacchetti in conferenza stampa – veniamo da due buone partite a Treviso e Sassari, ora dobbiamo tirare fuori ciò che abbiamo. Quando le cose vanno male, puoi comunque trovare una certa chimica. Negli ultimi allenamenti ho notato tanta intensità e dialogo. Non possiamo permetterci di commettere un altro errore, dobbiamo scendere in campo con il giusto atteggiamento e con la nostra massima espressione».

Sfida a Pistoia dove all’andata Pesaro ha vinto. «In vista del match di domani sera sono fiducioso, affrontiamo una squadra che a inizio stagione era considerata con poco credito dagli addetti ai lavori. Coach Brienza ha tutte le carte in regola per essere votato come miglior allenatore dell’anno, un allenatore che ha a disposizione anche giocatori italiani importanti che capiscono il ruolo che devono avere. Mi piace molto Wheatle, giocatore utilizzabile in tutti i ruoli e non appariscente. È il collante ideale per la squadra. Il nostro pubblico ha sempre risposto presente, ora sta a noi meritarci il sostegno della nostra gente. Ora siamo noi che dobbiamo dare qualcosa ai nostri tifosi».