Basket, VL contro Varese, Banchi: «Partita che ha un grande valore»

PESARO – Dopo una settimana di pausa dovuta all’impegno della nazionali torna in campo domani la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Il successo di Cremona di quasi due settimane fa ha riportato un pò di entusiasmo e speranza ad una squadra che è comunque ad oggi ultima in classifica con ancora 4 punti a pari merito con la Fortitudo Bologna.

Alla vigilia della sfida contro Varese è intervenuto in conferenza stampa il coach della VL Luca Banchi che, dopo essere stato via qualche giorno con la nazionale lettone, è ritornato a Pesaro ad inizio settimana. «Veniamo da una settimana particolare e che ha visto l’arrivo di un nuovo giocatore che domani esordirà con la nostra maglia – ha detto Banchi – comunque Lamb deve prendere confidenza con un nuovo sistema di gioco e con nuovi compagni di squadra ma ci auguriamo che possa portarci un bel contributo».

Banchi però non nasconde alcune difficoltà. «Abbiamo svolto un buon lavoro anche se ho riscontrato delle oggettive difficoltà sotto il profilo mentale nel ritrovare la carica emotiva che invece avevamo in vista della partita di Cremona e successiva alla brutta sconfitta casalinga contro Napoli. Non ho riscontrato il senso di urgenza che ci deve accompagnare sempre per andare alla ricerca di vittorie fondamentali per centrare la salvezza», ha concluso Banchi.