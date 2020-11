Basket, la VL centra la terza vittoria di fila. Varese ko

PESARO- 8 punti in classifica merito di quattro successi in queste prime sette giornate di campionato. Tre vittorie consecutive. Dopo Roma e Cremona anche Varese cede ad una grande Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che alla Vitrifrigo Arena deve fare a meno di Tyler Cain a meno di 48 ore dalla palla a due a causa della sua positività al covid 19.

Dopo due quarti di equilibrio ma con i lombardi a provare spesso la fuga, all’intervallo la squadra di coach Repesa riesce a limitare il parziale e a chiudere a soli 5 punti di distacco (34-39) nonostante delle brutte percentuali al tiro dalla lunga distanza. Nel terzo quarto Pesaro prende ritmo in attacco e grazie alle giocate di Robinson e Delfino si porta in vantaggio grazie ad un parziale di 27-18. La partita resta sempre punto a punto ma negli ultimi minuti la Carpegna Prosciutto allunga con un’ottima partita dell’ex Tambone (13 punti alla fine per lui) e nel finale riesce a resistere al ritorno di Varese. Alla fine il punteggio è di 85-78 per i pesaresi.

In casa VL ottima prova corale da parte di tutta la squadra ma spiccano le prestazioni di Robinson, autore di 22 punti, e Delfino, che realizza 18 punti e mostra una classe d’altri tempi. Per i biancorossi ottima prova anche per Filipovity che, spesso utilizzato da numero cinque, chiude con 9 punti ma ben 17 rimbalzi. Per Varese solita grande prova di Scola che realizza 22 punti ma non sufficienti a raggiungere la vittoria.