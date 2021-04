Basket, la VL cade a Trieste e dice addio ai play-off

Settimo ko nelle ultime otto partite per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Trieste ne ha di più e vince 101-88

TRIESTE- Secondo ko consecutivo per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Dopo la brutta sconfitta di mercoledì sera contro Brindisi per la squadra di coach Jasmin Repesa arriva una nuova pesante sconfitta in casa dell’Allianz Trieste.

Dopo un primo quarto molto negativo da parte della VL che ha chiuso sotto di 18 punti sul punteggio di 33-15, la formazione biancorossa è riuscita a reagire nel secondo quarto riportandosi pure con il muso avanti a pochi secondi dall’intervallo prima di chiudere i primi venti minuti di gioco sotto di 3 punti sul 52-49. Nel terzo quarto però è nuovamente Trieste a riprendere le redini della gara e a riscattare un solco tra le due formazioni che alla fine risulta decisivo. I padroni di casa aprono l’ultima frazione di gioco avanti per 80-68 e nel quarto quarto sono bravi ad allungare nuovamente ed amministrare il vantaggio. Il finale recita 101-88 per la formazione friulana che mette un piede e mezzo dentro ai playoff.

Per la VL è la settima sconfitta nelle ultime otto partite di campionato e con il ko di oggi l’addio ai play-off è pressoché ufficiale. Alla Carpegna Prosciutto, priva degli infortunati Cain e Delfino, non bastano i 23 punti di Simone Zanotti e i 21 di Justin Robinson. Per Trieste grandi prove da parte di Alviti, autore di 24 punti con 6/10 da tre punti, e Delia autore di 25 punti.