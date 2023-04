Basket, la VL cade nell’ultimo quarto a Treviso. Quinta sconfitta consecutiva

Primo quarto in cui parte molto forte Treviso con i padroni di casa che toccano subito il +10 sulle punteggio di 18-8 grazie a tre triple di Adrian Banks. La VL, con Repesa che oggi ha rimesso in rotazione Gudmundsson lasciando in tribuna Austin Daye, trova ritmo in attacco ma fa fatica in difesa nel primo quarto. I primi dieci minuti si chiudono con i veneti avanti 27 a 19 con il play di Treviso Iroegbu autore di 10 punti a cui si aggiungono gli 11 di Banks.

Nel secondo quarto la VL si sveglia e prima ricuce lo svantaggio e poi trova anche il sorpasso. Reazione biancorossa che parte dai canestri di Visconti prima e di Cheatham poi con quest’ultimo che è il primo giocatore della VL ad andare in doppia cifra con 12 punti grazie ad un ottimo 4/6 da tre punti. All’intervallo la VL è avanti 44 a 43 grazie ad un ottimo secondo parziale che dice 25 a 16 per la Carpegna Prosciutto.

Punteggio che anche nel terzo quarto resta alto da entrambe le parti e con la VL che prova a scappare via arrivando anche a +11 sul 58 a 69 ma poi Treviso si rifà sotto fino al 69 a 71 con cui termina la frazione. Per la VL qualche lampo di Rahkman che raggiunge quota 13 punti.

Nell’ultimo quarto la VL parte come peggio non si può. Treviso piazza un 11-0 in apertura di frazione e vola a +9 sul punteggio di 80 a 71. Sempre trascinata dal suo duo di esterni composto da Banks e Iroegbu la formazione di Nicola prende fiducia e la VL fotocopia la partita di tre giorni fa contro Scafati. Treviso ha preso ritmo e nonostante la VL torni a segnare dopo 5 minuti di quarto è praticamente troppo tardi per riprendere una partita che gli è sfuggita di mano troppo facilmente. Come tre giorni fa la squadra di Repesa paga un ultimo periodo di gioco in cui si fa sorpassare e poi non riesco a tenersi in contatto. Il finale recita 96 a 82. Treviso ha 25 punti a testa dal duo Banks-Iroegbu. Una sconfitta pesante. La quinta consecutiva per Pesaro

Nelle altre partite vittoria importante di Verona che nell’anticipo ha vinto 70 a 69 sul campo della Dolomiti Energia Trentino. Per i veneti 2 punti importanti per la lotta salvezza.

Vince facile Milano che in casa propria batte la Gevi Napoli per 88 a 76. 17 i punti a testa per Voigtmann e Shields. Resta in testa la Virtus Bologna che passa a Scafati di misura 83 a 81 e mantiene il primo posto.

Vittoria esterna per la Reyer Venezia che vince in casa della Germani Brescia e consolida la sua posizione nei playoff. 79 a 74 il parziale in favore dei veneti. Vittoria nettissima per la Dinamo Sassari che passa 103 a 80 contro Trieste, così come vince in casa anche Tortona che batte 74 a 68 Reggio Emilia.

Nel match conclusivo della serata tra Varese e Brindisi sono i lombardi a vincere per 93 a 86. Super prestazione del duo Johnson-Brown per Varese autori di 28 e 24 punti a testa.