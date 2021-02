Basket, VL a Trento prima della Coppa Italia

PESARO – Dopo la sconfitta maturata nel quarto quarto contro la Reyer Venezia domenica sera la Carpegna Prosciutto ha lavorato al meglio in settimana per prepararsi alla trasferta di domani dove sarà di scena a Trento. Per la VL sarà l’ultima gara prima delle Final Eight di Coppa Italia in programma al Forum di Milano dall’11 al 14 di Febbraio.

Come di consueto, alla vigilia della partita, è intervenuto in conferenza stampa il coach biancorosso Jasmin Repesa: «Dopo diverso tempo in settimana abbiamo avuto finalmente la squadra al completo e sono davvero soddisfatto. Tambone è rientrato bene, Delfino sta meglio e si è allenato con intensità – ha detto Repesa – contro Venezia i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano dato che giocare in otto non è facile. Quando emerge la stanchezza non è semplice prendere delle decisioni giuste in campo, finora la squadra ha sempre lottato con grande voglia e intensità».

Poi lo sguardo all’avversaria del prossimo turno. «Domani affrontiamo Trento che sta andando benissimo in Eurocup come dimostra la vittoria conquistata in settimana. Hanno cambiato allenatore, quindi sicuramente c’è stata una reazione. Siamo consapevoli che avremo di fronte un avversario molto fisico e ricco di talento ma noi andiamo a Trento pronti e carichi» ha sottolineato Repesa.