Basket, VL a Roma per tornare a vincere

PESARO- Dopo la delusione della scorsa settimana con la sconfitta casalinga contro Trento a seguito di una brutta prestazione dal punto di vista realizzativo, la Carpegna Prosciutto è pronta al riscatto nella capitale contro la Virtus Roma.

Una squadra, quella virtussina, che ha faticato molto ad inizio stagione complice un’estate dove anche la società giallorossa ha spesso ragionato se rinunciare o meno alla Serie A. Sulla partita di domenica, con palla due alle ore 18, ha parlato il coach della VL Jasmin Repesa. «Abbiamo avuto una settimana per preparare il match e finora è andato tutto bene e siamo pronti. Roma è una squadra completa e anche se paga l’infortunio di Evans, ha comunque giocatori di grande livello». ha detto l’allenatore biancorosso.

Dopo il forfait contro Trento sarà ancora ai box Henri Drell. «Drell non giocherà a causa dell’infortunio riportato alla caviglia mentre Delfino non è ancora al 100% ma sarà della partita» ha dichiarato Repesa, che poi ha posto l’attenzione su cosa vuole dalla sua squadra. «Da parte nostra servirà un’ottima difesa, conterà molto l’aspetto psicologico. Contro Trento abbiamo tentato 13 tiri da tre nel primo tempo, alla fine quando abbiamo perso lucidità ed energia ci siamo affidati a dei tiri non ben selezionati. Ognuno dei ragazzi deve contribuire con ciò che sa fare per il bene di tutta la squadra».